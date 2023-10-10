...

Deretan Aksi Ciamik Takefusa Kubo, Pemain Terbaik LaLiga Bulan September 2023

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2023 20:00 WIB
Takefusa Kubo terpilih sebagai pemain terbaik LaLiga bulan September 2023.
 
Winger timnas Jepang itu jadi sosok penting yang membawa Real Sociedad meraup 12 poin dari 5 pertandingan.
 
Kubo mencetak 4 gol dan berperan pada terciptanya gol Ander Barrenetxea di Santiago Bernabeu. 
 
Pemain 22 tahun ini mengalahkan kandidat lain seperti Robert Lewandowski, Jude Bellingham, Inaki Williams, dan Savinho yang juga tampil impresif sepanjang September 2023.
 
