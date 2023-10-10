Takefusa Kubo terpilih sebagai pemain terbaik LaLiga bulan September 2023.

Winger timnas Jepang itu jadi sosok penting yang membawa Real Sociedad meraup 12 poin dari 5 pertandingan.

Kubo mencetak 4 gol dan berperan pada terciptanya gol Ander Barrenetxea di Santiago Bernabeu.

Pemain 22 tahun ini mengalahkan kandidat lain seperti Robert Lewandowski, Jude Bellingham, Inaki Williams, dan Savinho yang juga tampil impresif sepanjang September 2023.

Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News