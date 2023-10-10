...

Dicoret PSM Makassar, Wiljan Pluim Resmi Gabung Borneo FC

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2023 15:45 WIB
Wiljan Pluim resmi bergabung dengan Borneo FC sebagai pelabuhan barunya untuk melanjutkan kariernya di Liga 1 2023-2024. Pengumuman tersebut diinformasikan lewat unggahan Instagram resmi Borneo FC. Sebelumnya, Pluim berstatus tanpa klub usai dicoret dari skuad PSM Makassar.
 
Pemain asal Belanda itu akan menggunakan nomor punggung 80, sama seperti yang pernah dia pakai di PSM. Kedatangan gelandang 34 tahun itu akan menambah kekuatan di lini tengah Pesut Etam.
 
Produser: Febry Rachadi
