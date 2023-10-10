Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki tengah menyiapkan regulasi pasar digital yang difokuskan untuk melindungi UKM. Dalam regulasi ini ada 3 poin yang diatur agar tidak ada monopoli produk dan harga.

Regulasi ini merespon adanya ketimpangan aturan perdagangan konvensional dengan perdagangan digital. Dengan regulasi ini diharapkan adanya persaingan sehat antara produk luar negeri dengan produk dalam negri dan produk UKM.

Kontributor: Yudy Heryawan Juanda

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News