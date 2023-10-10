Musim kemarau menjadi berkah tersendiri bagi perajin genting di Boyolali. Tampak kesibukan perajin di sejumlah rumah di sentra perajin genting. Pembuatan genting dimulai dari menggiling tanah liat hingga mencetak genting.

Musim kemarau ini membuat produksi perajin genting meningkat drastis. Karena pengeringan lebih singkat dibandingkan musim penghujan.

Kontributor: Tata Rahmanta

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News