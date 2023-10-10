Polisi menggelar reka adegan perkara penganiayaan berujung kematian Dini Sera Afrianti yang dilakukan sang kekasih yang juga anak anggota DPR Gregorius Ronald Tannur.

Sedikitnya 41 reka adegan berlangsung di 2 lokasi yakni di tempat hiburan malam dan basement parkiran Mall Lenmarc. Hasil reka adegan, tersangka telah melakukan penganiayaan sejak dari lift hingga menuju basement dimana korban terlindas mobil tersangka.

Kontributor: Heri Tambayong

(rns)

