Polisi menggelar reka adegan perkara penganiayaan berujung kematian Dini Sera Afrianti yang dilakukan sang kekasih yang juga anak anggota DPR Gregorius Ronald Tannur.
Sedikitnya 41 reka adegan berlangsung di 2 lokasi yakni di tempat hiburan malam dan basement parkiran Mall Lenmarc. Hasil reka adegan, tersangka telah melakukan penganiayaan sejak dari lift hingga menuju basement dimana korban terlindas mobil tersangka.
Kontributor: Heri Tambayong
(rns)
