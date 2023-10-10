Kapolda Jawa Tengah mengakui Kapolrestabes Semarang diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan ketua KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sementara Ketua IPW menambahkan Kapolrestabes Semarang harus mendapat perlindungan saksi karena merupakan saksi kunci dalam kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh ketua kpk terhadap mantan Menteri Pertanian.

Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang mengakui pernah bertemu dengan ketua KPK serta mantan Menteri Pertanian namun untuk penyerahan uang dirinya mengaku tidak pernah melihat.

Kontributor: Kristadi

(rns)

