Hadiri Gala Dinner KTT AIS 2023, Pemimpin Negara Delegasi Kompak Kenakan Endek Bali

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2023 21:29 WIB
KTT AIS Forum 2023 berlangsung di Pulau Bali, 10 - 11 Oktober 2023. Gala dinner berlangsung semarak dengan kehadiran musisi tanah air
 
Tak kalah menarik, pemimpin negara delegasi kompak kenakan endek Bali. Endek Bali adalah sejenis batik yang berasal dari Pulau Dewata
 
PM Timor Leste Xanana Gusmao mengenakan kemeja endek warna merah. PM Sao Tome warna cokelat dan Presiden Mikronesia Wesley W Simia mengenakan endek Bali warna hijau kebiru-biruan
 
Sementara itu, Presiden Jokowi mengenakan batik Jawa warna cokelat. KTT AIS untuk mempererat kerja sama negara kepulauan 
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Berita Terkait

