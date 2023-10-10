Kemarau panjang akibat fenomena el nino membuat bencana kekeringan meluas. Tercatat 41 ribu jiwa yang tersebar di 68 Desa, 19 Kecamatan di Bojonegoro alami krisis air bersih.
Untuk kebutuhan sehari-hari warga menerima bantuan air bersih dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sebanyak 1.429 tangki atau sekitar 5,7 juta liter air bersih telah dibagikan kepada warga.
Kontributor: Dedi Mahdi
(rns)
