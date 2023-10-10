Sejumlah emak-emak mencampur beras dengan jagung untuk mensiasati harga beras yang terus meroket. Arwigati, emak-emak asal Desa Bareng, Kabupaten Jombang memberikan tips untuk menghasilkan nasi jagung yang enak.

Sebelum dimasak beras jagung biasanya harus dipilih dan dibersihkan sebelum dicampur beras. Konsumsi nasi jagung telah dilakukan oleh orangtua zaman dahulu, selain lebih hemat juga baik untuk kesehatan.

Keberadaan nasi jagung kemasan juga dapat mempermudah warga untuk dapat konsumsi makanan pokok selain nasi.

Kontributor: Mukhtar Bagus

(rns)

