Dramatis! Proses Evakuasi Tentara Israel Yang Terluka oleh Polisi Perbatasan

Koko Wijanarko, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2023 20:00 WIB
Video menunjukan beberapa polisi perbatasan Israel berusaka menarik seorang tentara Israel yang terluka akibat serangan pejuang Hamas di wilayah Kibbutz Nir Am, 500 meter dari Gaza. Dalam video beberapa polisi tampak berlindung dibawah kendaraan lapis baja dari gempuran pejuang Hamas sambil berusaha menarik tentara Israel yang terluka didalam Tank dan membawanya ke Rumah Sakit. 
Wilayah Kibbutz Nir Am merupakan salah satu wilayah yang diserang pejuang Hamas. Setidaknya 22 desa dan kota di wilayah Israel berhasil dikuasak pejuang Hamas dalam penyerbuan akhir pekan lalu yang menewaskan lebih dari 900 orang.

(rns)

