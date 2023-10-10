Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada 10-11 Oktober 2023.

Pengamanan ketat pun dilaksanakan di sejumlah tempat. Tak hanya tempat dilangsungkannya KTT AIS, namun juga sejumlah tempat wisata di Bali.

Seperti terlihat di kawasan wisata Ubud Selasa (10/10/2023). Pengamanan ini dilakukan karena sejumlah delegasi KTT AIS melakukan kunjungan ke kawasan Ubud

Reporter : Ketut Catur Kusumaningrat

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

