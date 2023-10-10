...

KTT AIS Forum 2023 di Bali, Pengamanan Kawasan Wisata Ubud Diperketat

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2023 17:15 WIB
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada 10-11 Oktober 2023.
 
Pengamanan ketat pun dilaksanakan di sejumlah tempat. Tak hanya tempat dilangsungkannya KTT AIS, namun juga sejumlah tempat wisata di Bali.
 
Seperti terlihat di kawasan wisata Ubud Selasa (10/10/2023). Pengamanan ini dilakukan karena sejumlah delegasi KTT AIS melakukan kunjungan ke kawasan Ubud 
 
Reporter : Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

