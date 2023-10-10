Pasca jatuhnya siswa SMPN 132 Jakarta dari lantai 4, pihak sekolah memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada seluruh muridnya. PJJ dilakukan dalam rangka penyelidikan yang tengah dilakukan Tim Inspektorat Dinas Pendidikan dan aparat kepolisian.

Pihak sekolah juga akan mendalami informasi yang menyebut korban terjatuh akibat merokok di luar kelas saat jam istirahat. Jika terbukti korban bersama 3 rekannya merokok, maka mereka akan dikenakan sanksi pembinaan.

