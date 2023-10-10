Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menegaskan pemerintah Indonesia menegaskan akan memprioritaskan untuk melindungi dan mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di tengah konflik Palestina-Israel. Hal ini disampaikan Wapres dalam keterangan resminya usai berdialog dengan Pegiat HAM Papua, Selasa (10/10/2023).

Menurut laporkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) saat ini, pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman, KBRI Beirut, dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengevakuasi WNI yang berada di wilayah Palestina khususnya jalur Gaza.

Pada kesempatan itu, Wapres menegaskan bahwa Indonesia mendorong agar pertempuran antara Palestina dan Israel segera dihentikan. Dan kita juga berusaha juga untuk kedua belah pihak untuk menghentikan ya pertempurannya.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News