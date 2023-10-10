Organisasi sosial, MER-C akan mengirimkan tim medisnya ke jalur Gaza Palestina. Hal ini sebagai respons atas meningkatkannya ekshalasi konflik antara Palestina dan Israel.

Ketua Presidium MER-C Indonesia Dr. Sarbini Abdul Murad mengatakan RS Indonesia di Palestina semakin banyak menerima korban jiwa akibat serangan Israel.

Di satu sisi RS mengalami kesulitan untuk melakukan tindakan-tindakan operasi. Melihat hal tersbut MER-C makan mengirimkan tim bedah dan tim bantuan kemanusiaan

Adapun tim tersebut dipimpin oleh Dr Faried Thalib dengan perkiraan jumlah personil 5 orang. Selain mengirimkan tim bedah dan tim kemanusiaan, MER-C juga mempersiapkan pembangunan poli spesialis di samping RS Indonesia di Gaza.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News