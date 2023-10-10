...

Konflik Palestina-Israel Memanas, Jokowi: Harus Diselesaikan dengan Parameter yang Disepakati PBB

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2023 15:42 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ungkap akar permasalahan perang antara Palestina dan Israel. Menurutnya, hal itu dikarenakan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangan vidionya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selas (10/10/2023).
 
Dirinya berharap penyelesaian perang Palestina dengan Israel dapat diselesaikan dengan parameter yang sudah disepakati di PBB.
 
Jokowi juga meminta kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan kementerian lainnya untuk mengambil tindakan cepat melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik.
 
Jokowi pun mendesak agar perang atau konflik yang terjadi pada Palestina dan Israel segera dihentikan. Diberhentikannya perang tersebut, katanya, untuk mengurangi jumlah korban manusia.
 
