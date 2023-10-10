Kabut asap membuat aktivitas pembelajaran di Muarojambi, terganggu. Pembelajaran pun dilakukan secara jarak jauh atau daring, seperti di SMPN 6.

Proses pembelajaran daring dikeluhkan para guru lantaran kesulitan memberikan pemahaman kepada siswa. Penjelasan terhadap mata pelajaran terlalu singkat dengan waktu yang terbatas.

Pembelajaran daring masih akan diperpanjang hingga 11 September. Mengingat kondisi udara di Kabupaten Muarojambi tergolong masih tidak sehat.

Kontributor: Azhari Sultan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

