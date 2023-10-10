...

Viral! Aspal Jalan di Kendal Mudah Diremuk dengan Tangan

Eddie Prayitno, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2023 15:16 WIB
Beginilah video yang memperlihatkan kondisi proyek pengaspalan jalan di Desa Gentinggunung, Kendal. Seorang pria memegang aspal yang rapuh.
 
Kondisi ini karena hasil pengerjaan dasaran aspal begitu tipis sehingga mudah remuk saat dipegang. Video ini pun viral dan membuat warga sekitar geram
 
Padahal ruas jalan sepanjang 400 meter ini menghabiskan angggaran Rp171 juta. Di mana anggaran tersebut bersumber dari dana desa.
 
Kepala Desa setempat tidak menapik pengerjaan proyek pengaspalan di desanya kurang berkualitas. Dirinya berdalih proyek tersebut belum rampung sepenuhnya dan akan diperbaiki lagi
 
Kontributor: Eddie Prayitno
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

