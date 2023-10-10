Dua ruko yang dijadikan rumah makan dan bengkel ludes terbakar. Lokasi di Jalan Tenggiri, Rawamangun, Jaktim, Selasa (10/10).

Diketahui, kebakaran ini terjadi akibat tabung gas bocor. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api.

Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan 12 unit mobil damkar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini

Kontributor: Rio Manik

Produser: Akira Aulia W

(fru)

