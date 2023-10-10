Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino akan terjadi hingga Februari 2024 mendatang. Namun, musim kemarau justru diprediksi akan berakhir pada akhir Oktober, dan akan terjadi transisi ke musim hujan pada awal November mendatang.

Dampak El Nino kali ini dinilai lebih kecil dan terkendali jika dibandingkan dengan tahun 2015 lalu.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

