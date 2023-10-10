Sebuah truk pasir menabrak pohon yang berada di tengah pembatas jalan. Lokasi di Jalan Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jaksel, Selasa (10/10). Kondisi truk bermuatan pasir mengalami kerusakan di bagian depan.

Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan olah TKP. Insiden ini terjadi akibat ban depan pecah. Sehingga ban terpental ke warung makan dan menabrak pohon.

Beruntung tidak ada korban jiwa dan sopir selamat

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira Aulia W

(fru)

