Pecah Ban, Truk Pasir Tabrak Pohon di Jaksel

Miftahul Ghani, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2023 07:12 WIB
Sebuah truk pasir menabrak pohon yang berada di tengah pembatas jalan. Lokasi di Jalan Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jaksel, Selasa (10/10). Kondisi truk bermuatan pasir mengalami kerusakan di bagian depan.
 
Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan olah TKP. Insiden ini terjadi akibat ban depan pecah. Sehingga ban terpental ke warung makan dan menabrak pohon. 
 
Beruntung tidak ada korban jiwa dan sopir selamat 
 
Reporter: Miftahul Ghani
Produser: Akira Aulia W

(fru)

