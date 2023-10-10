Beginilah kondisi rumah yang terparah akibat dampak puting beliung. Lokasi di Desa Pocangan, Sukowono, Jember, Selasa (10/10).

Terlihat atap dan tembok rumah rusak akibat tertimpa pohon. Sementara pepohonan di sekitar rumah roboh dan berserakan.

Petugas BPBD Jember yang menerima laporan langsung ke lokasi. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Kontributor: Bambang Sugiarto

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News