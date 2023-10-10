Seorang pria tertangkap warga yang diduga hendak maling. Lokasi di Jalan Kebon Baru, Cilincing, Jakut, Selasa (10/10). Pria ini pun langsung jadi sasaran amukan warga sekitar.

Sejumlah atap rumah warga rusak gegara pelaku berlari di atap. Pelaku mengaku berada di atap rumah pemilik tanpa izin karena dikejar orang. Kini pelaku telah berada di Polsek Cilincing untuk menjalani pemeriksaan.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira Aulia

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News