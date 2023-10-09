Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengumpulkan pejabat utama Kementerian Pertanian, Senin (9/10) siang.
Plt Menteri Pertanian meminta jajarannya mengawal dan mengeksekusi penanganan pupuk serta beras dalam 3 bulan kedepan. Arahan ini berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo yang meminta Kementerian Pertanian untuk membuat pertanian Indonesia lebih bermartabat.
Kontributor: Rizki Faluvi
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
