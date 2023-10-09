Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyelesaikan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A yang terdiri dari tanggul tepi pantai sepanjang 37 kilometer di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Proyek pembangunan ini terkendala banyaknya bangunan liar yang ditinggali oleh ratusan kepala keluarga.

Untuk itu, Pemprov DKI berencana akan melakukan relokasi kepada warga ke rusun. Mendengar rencana tersebut, warga setempat mengaku setuju asalkan mendapat tempat yang lebih layak.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

