Pantai Krakal Gunungkidul Tercemar Limbah, Biota Laut Banyak Mati

Kismaya Wibowo, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2023 08:45 WIB
Beginilah pencemaran yang terjadi di Pantai Krakal Gunungkidul, Yogyakarta. Cairan yang diduga merupakan benda aspal ini pertama kali ditemukan pengunjung.
 
Dampak dari munculnya benda aspal ini pantai menjadi kotor dan bercampur minyak. Cairan tersebut juga mengeluarkan bau mirip solar yang menyengat.
 
Sejumlah biota laut ditemukan mati mendadak dan menepi ke pasir pantai. Kini pihak SAR masih berusaha mencari asal muasal benda berwarna hitam itu.
 
Kontributor: Kismaya Wibowo
Produser: Akira Aulia W

