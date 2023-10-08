Puluhan roket ditembakkan dari Jalur Gaza ke arah Israel, Sabtu (7/10). Puluhan warga Sinai Mesir menyaksikan ribuan roket yang melintasi wilayah mereka

Sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar usai dihantam roket dari Hamas. Hingga saat ini jumlah korban tewas di Israel bertambah menjadi 300 jiwa

Hal ini disampaikan oleh pejabat Israel, Minggu (8/10) pagi waktu setempat.Sebelumnya, sebanyak 70 korban dilaporkan tewas di Israel, Sabtu (7/10)

Produser: Akira Aulia W

(fru)

