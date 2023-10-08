Beginilah kondisi mobil sport mewah usai menabrak sejumlah kendaraan. Lokasi di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (8/10).

Kondisi mobil sport mewah ini ringsek di bagian depan. Sementara sejumlah kendaraan seperti taksi, sepeda motor mengalami ringsek parah. Diduga pengemudi mobil sport mewah sedang mabuk.

Sejumlah pengendara sempat kesal dan memecah kaca mobil sport. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Kontributor: Rizky Faluvi

Produser: Akira Aulia W

