...

Diduga Mabuk, Mobil Ferrari Tabrak Sejumlah Kendaraan di Bundaran Senayan

Rizky Falupi, Jurnalis · Minggu 08 Oktober 2023 09:40 WIB
A A A
Beginilah kondisi mobil sport mewah usai menabrak sejumlah kendaraan. Lokasi di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (8/10).
 
Kondisi mobil sport mewah ini ringsek di bagian depan. Sementara sejumlah kendaraan seperti taksi, sepeda motor mengalami ringsek parah. Diduga pengemudi mobil sport mewah sedang mabuk.
 
Sejumlah pengendara sempat kesal dan memecah kaca mobil sport. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
 
Kontributor: Rizky Faluvi
Produser: Akira Aulia W

(fru)

