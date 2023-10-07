Persija Jakarta akan menjamu PS Barito Putera dalam lanjutan Liga 1 yang akan digelar di Stadion Chandrabaga Bekasi, pada Sabtu (7/10/2023). Tampak sejumlah jalan mengalami kemacetan di sekitar stadion.

Di sepanjang jalan juga terlihat para pedagang yang menjajakan merchandise klub berjuluk Macan Kemayoran. Sementara itu, untuk pengamanan di depan stadion Chandrabaga juga tampak mobil patroli polisi berjaga. Serta puluhan personil turut mengamankan arus lalu lintas pada sore hari ini.

Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Dhany Aryanda S.I.K memberikan arahan terkait technical meeting sebelum gelaran pertandingan tersebut. Dia menekan bahwa para kepolisian harus sigap untuk antisipasi pengamanan pada pertandingan nanti malam.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

