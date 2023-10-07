...

Serangan Balasan, Israel Gempur 21 Titik Wilayah Gaza, RS Indonesia Terkena Serangan

Anton Suhartono, Jurnalis · Sabtu 07 Oktober 2023 23:00 WIB
Serangan balasan militer Israel ke Jalur Gaza tewaskan 160 orang, Sabtu (7/10). Korban luka tembus seribu orang dari data medis Palestina.
 
Israel masih menggempur wilayah Gaza, dan menggempur  21 titik. Rumah Sakit Indonesia di Gaza dikabarkan ikut terkena serangan.
 
Pasukan Zionis mengklaim serangan mereka menargetkan lokasi Hamas. Sasaran lain pabrik senjata, dan faktanya banyak korban sipil berjatuhan.
 
Ambulans Bulan Sabit Merah Palestina menjadi sasaran serangan udara Israel. Ambulans itu terkena rudal di luar Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis.

