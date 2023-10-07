Serangan balasan militer Israel ke Jalur Gaza tewaskan 160 orang, Sabtu (7/10). Korban luka tembus seribu orang dari data medis Palestina.

Israel masih menggempur wilayah Gaza, dan menggempur 21 titik. Rumah Sakit Indonesia di Gaza dikabarkan ikut terkena serangan.

Pasukan Zionis mengklaim serangan mereka menargetkan lokasi Hamas. Sasaran lain pabrik senjata, dan faktanya banyak korban sipil berjatuhan.

Ambulans Bulan Sabit Merah Palestina menjadi sasaran serangan udara Israel. Ambulans itu terkena rudal di luar Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis.

(mhd)

