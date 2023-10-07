Makam Iboe Idjah di Jalan Linggawastu, Taman Sari, Bandung Wetan viral. Berukuran satu x satu meter makam menempel ke dinding rumah warga.

Makam juga terletak di jalan sempit permukiman dan mudah terlihat. Agar tidak menimbulkan kesan horor, warga mengecat lokasi pemakaman.

Menurut warga, makam sudah ada di lokasi itu sejak puluhan tahun lalu. Saat ini, Sabtu (7/10) warga beraktivitas normal dan lalu lalang di TKP.

(mhd)

