CCTV merekam kawanan maling menjarah sebuah kampus. TKP Kampus II Amik Widyaloka, Jalan Negara, Deli Serdang, Sumut.

Sebelum beraksi kawanan maling menggelar pesta narkoba di laboratorium. Pelaku juga melibatkan anak di bawah umur saat menjalankan aksinya.

Belasan unit CPU, printer dan berkas skiripsi mahasiswa digondol pelaku. Saat ini, Sabtu (7/10) kasus sudah dilaporkan ke polisi setempat.

Kontributor: Rizki Fauzan

Produser: B.Lilia Nova

