Mobil nopol B 2882 SIB ringsek usai tabrak gerobak pedagang dan dua motor. TKP di Jalan KH Syafi'i Hadzami Kebayoran Lama, Jaksel, Sabtu (7/10).

Pengemudi wanita diduga mabuk saat berkendara hingga kehilangan kendali. Gerobak pedagang yang ditabrak hancur dan dua motor juga ringsek.

Awalnya mobil melaju dari Radio Dalam dengan kecepatan tinggi dan laka terjadi.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News