Sepasang suami istri sukses berbisnis pewarna alami dari daun pisang (klaras). Ide bisnis muncul lantaran Afandi, suami, sering membakar daun pisang di kebun.

Selain itu, mereka juga menjual olahan brownies dengan pewarna klaras. Produk inovasi tersebut cukup diminati karena dinilai lebih sehat dan alami.

Sejauh ini, serbuk klaras tersebut sudah terjual ke berbagai daerah di Indonesia.

