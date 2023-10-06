Ratusan hektare lahan Taman Nasional Way Kambas yang terbakar mulai padam, Jumat (6/10). Sebelumnya, petugas sempat kesulitan memadamkan api karena panas ekstrem, angin kencang dan terbatasnya air.

Pihak TNWK dari total 125 ribu hektare lahan Taman Nasional Way Kambas total yang terbakar 270 hektare. Sementara polisi berhasil mengidentifikasi pelaku pembakaran TNWK dan masih memburu pelaku.

(fru)

