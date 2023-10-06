Mustopa (30) viral karena melaporkan kehilangan istri bernama Sandayani (20). Pria itu warga Kampung Situpete, Sukadamai, Tanah Sereal, Kota Bogor.

Mustopa melaporkan kehilangan istri setelah keluar rumah jajan bakso. Istri Mustopa hilang sejak Minggu (1/10) dan sampai saat ini belum pulang.

Mustopa lapor ke polisi untuk menemukan istri yang baru dinikahinya.

Kontributor: Furqon Munawar

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

