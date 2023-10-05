Toko ban vulkanisir di Majalengka, Jawa Barat, terbakar hebat, Kamis (5/10). Ban yang terbakar tersebut menimbulkan kepulan asap hitam membumbung tinggi.

Angin kencang membuat kobaran semakin membesar dan menyulitkan petugas memadamkan api. Karyawan toko menduga api berasal dari korsleting listrik, lalu menyambar serbuk ban.

Tak ada korban dalam kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.

Kontributor: Mohamad Zeni Johadi

Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News