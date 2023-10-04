Mantan Wapres RI Jusuf Kalla (JK) menanggapi pembatasan pembelian beras 10 kg per hari oleh pengusaha ritel di Indonesia. JK mengusulkan agar masyarakat dapat mencari bahan makanan pokok lainnya seperti ubi

Menurutnya saat ini seluruh negara mengalami bencana kekeringan. Hal itu berimbas kepada daya produksi beras dalam negeri. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Konferensi Agama dan Perubahan Iklim se Asia Tenggara pada Rabu (4/10)

Sebelumnya, kondisi pasokan beras mulai turun karena para produsen atau distributor enggan menjual produknya ke ritel modern

Sebab jualan ke pasar modern perlu mengacu Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan HET untuk beras akan membebankan para produsen ataupun distributor ritel modern

