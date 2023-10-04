...

JK Usulkan Masyarakat Indonesia untuk Konsumsi Ubi?Pengganti Beras

Widya Michella, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 17:00 WIB
A A A
Mantan Wapres RI Jusuf Kalla (JK) menanggapi pembatasan pembelian beras 10 kg per hari oleh pengusaha ritel di Indonesia. JK mengusulkan agar masyarakat dapat mencari bahan makanan pokok lainnya seperti ubi
 
Menurutnya saat ini seluruh negara mengalami bencana kekeringan. Hal itu berimbas kepada daya produksi beras dalam negeri. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Konferensi Agama dan Perubahan Iklim se Asia Tenggara pada Rabu (4/10)
 
Sebelumnya, kondisi pasokan beras mulai turun karena para produsen atau distributor enggan menjual produknya ke ritel modern
 
Sebab jualan ke pasar modern perlu mengacu Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan HET untuk beras akan membebankan para produsen ataupun distributor ritel modern
 
Reporter: Widya Michella
Produser: Dinda Elita

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini