Sebanyak 150 ekor merpati mengikuti lomba tahunan adu cepat terbang yang berjarak 650 kilometer. Lomba yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Olahraga Merpati Seluruh Indonesia (POMSI) ini dilepas dari Unter Ketimis, halaman Mapolsek Sumbawa, NTB pada Sabtu (30/09/2023) lalu.

Sebelum memulai perlombaan, ratusan merpati dipasangi barcode dan didaftarkan di titik finish, di Madiun, Jawa Timur

Pemenang merpati tercepat berasal dari Kecamatan Sawahan, Madiun, Jawa Timur dengan kecepatan 896.724 per ja dan tiba pada hari Minggu (01/10/2023) pukul 06.11 WIB. Pemenang lomba mendapatkan hadiah berupa trofi dan uang tunai untuk pengembangan ternak

Reporter : Topan Iswandi

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News