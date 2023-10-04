...

150 Merpati Pos Berlomba Terbang Cepat dari Sumbawa Menuju Jawa Timur

Topan Iswandi, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 17:16 WIB
Sebanyak 150 ekor merpati mengikuti lomba tahunan adu cepat terbang yang berjarak 650 kilometer. Lomba yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Olahraga Merpati Seluruh Indonesia (POMSI) ini dilepas dari Unter Ketimis, halaman Mapolsek Sumbawa, NTB pada Sabtu (30/09/2023) lalu.
 
Sebelum memulai perlombaan, ratusan merpati dipasangi barcode dan didaftarkan di titik finish, di Madiun, Jawa Timur  
 
Pemenang merpati tercepat berasal dari Kecamatan Sawahan, Madiun, Jawa Timur dengan kecepatan 896.724 per ja dan tiba pada hari Minggu (01/10/2023) pukul 06.11 WIB. Pemenang lomba mendapatkan hadiah berupa trofi dan uang tunai untuk pengembangan ternak  
 
Reporter : Topan Iswandi 
Producer : Erlangga Agung Asmoro 

(rns)

