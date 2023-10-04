Kebakaran besar melanda yang pemukiman padat semi permanen, di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah padam. Hampir tidak ada yang tersisa akibat peristiwa kebakaran yang terjadi sejak sore tadi.

Kobaran api terpantau sudah tidak ada, Namun sebagian titik terlihat masih mengeluarkan asap. Petugas pemadam kebakaran pun tampak masih menyirami titik munculnya asap tersebut.

Reporter: Riyan Rizki

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

