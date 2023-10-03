Atlet panahan Indonesia Riau Ega Agatha terhenti di perempat final nomor recurve perorangan putra Asian Games 2023. Pemanah 31 tahun itu menyerah dari atlet Mongolia Otgonbold Baatarkhuyag dengan tiga set langsung. Atlet asal Blitar itu kalah 0-6 (26-29, 25-28, 28-29).

Hasil ini membuat Indonesia tanpa wakil di semifinal nomor recurve perorangan. Selanjutnya Riau Ega akan bertarung di nomor beregu.

