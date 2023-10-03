Atlet panahan Indonesia Diananda Choirunisa terhenti langkahnya di perempat final nomor recurve perorangan putri Asian Games 2023.
Pemanah 26 tahun itu harus mengakui ketangguhan peraih 3 emas Olimpiade Tokyo asal Korea Selatan An San.
Atlet asal Surabaya itu kalah 7-3 lewat pertarungan ketat hadapi sang pemegang rekor Olimpiade.
Diananda mampu memaksa skor sama kuat di 3 set (28-28, 27-27, 28-28), meski harus merelakan 2 set tersisa dengan kekalahan tipis (28-30, 28-29).
Selanjutnya Diananda Choirunisa masih akan bertarung di nomor beregu.
