Atlet panahan Indonesia Diananda Choirunisa terhenti langkahnya di perempat final nomor recurve perorangan putri Asian Games 2023.

Pemanah 26 tahun itu harus mengakui ketangguhan peraih 3 emas Olimpiade Tokyo asal Korea Selatan An San.

Atlet asal Surabaya itu kalah 7-3 lewat pertarungan ketat hadapi sang pemegang rekor Olimpiade.

Diananda mampu memaksa skor sama kuat di 3 set (28-28, 27-27, 28-28), meski harus merelakan 2 set tersisa dengan kekalahan tipis (28-30, 28-29).

Selanjutnya Diananda Choirunisa masih akan bertarung di nomor beregu.

