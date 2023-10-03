...

Highlight Asian Games 2023: Pelari Jepang dan Kuwait Berbagi Emas Lari Gawang 110 Meter

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 03 Oktober 2023 10:50 WIB
Atlet Jepang dan Kuwait berbagi emas di nomor lari gawang 110 meter putra Asian Games 2023. Shunya Takayama dan Yaqoub Alyouha dinyatakan mendapat emas bersama setelah di foto finis keduanya sama-sama melewati garis akhir dengan catatan 13,41 detik. 
 
Bagi Takayama ini menjadi lompatan prestasi setelah hanya mendapat medali perunggu di Asian Games 2018. Sementara bagi Alyouha ini menjadi medali pertama selama tampil di Asian Games.
 
Produser: Andika Gesta

(rns)

