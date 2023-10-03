...

Highlight Asian Games 2023: Maria Londa Tanpa Medali, China Rebut Emas Lompat jauh Putri

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 03 Oktober 2023 10:25 WIB
Maria Londa gagal mempersembahkan medali untuk Indonesia di nomor lompat jauh putri Asian Games 2023. Sempat dinyatakan tidak sah pada lompatan kedua dan ketiga, atlet asal Bali ini akhirnya catatkan lompatan terbaik sejauh 6,25 meter pada percobaan kelima.
 
Namun catatan itu masih jauh dari peringkat pertama yang dimenangi atlet tuan rumah Xiong Shiqi yang melompat sejauh 6,73 meter. Atlet India Ancy Sojan Edappily merebut perak dengan 6,63 meter, sedangkan perunggu didapat atlet Hong Kong Nga Yan yue dengan 6,50 meter. 
 
Produser: Andika Gesta

