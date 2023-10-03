...

20 Orang Kurdi Ditahan Pasca Pemboman di Ankara, Turki

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 03 Oktober 2023 19:00 WIB
A A A
Polisi kontraterorisme Turki menahan 20 orang yang diduga memiliki hubungan dengan militan Kurdi. Mendagri Ali Yerlikaya menyatakan penggerebekan dilakukan setelah serangan bom di Ankara sehari sebelumnya. 
 
Juru bicara Kurdi dan bupati dari parpol pro-Kurdi ditahan, diduga mengumpulkan bantuan dan melindungi anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang terlarang.
 
Minggu pagi (1/10), 2 penyerang meledakkan bom di dekat gedung pemerintah di Ankara, menewaskan kedua penyerang dan melukai dua petugas polisi.
 
PKK ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa. Partai ini mengaku bertanggung jawab atas pemboman Minggu (1/10). Pengeboman di Ataturk Boulevard adalah yang pertama di Ankara sejak tahun 2016.
 
Ketika serangkaian serangan di kota-kota Turki, diklaim oleh militan Kurdi, ISIS, dan kelompok lainnya.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini