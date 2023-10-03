Polisi kontraterorisme Turki menahan 20 orang yang diduga memiliki hubungan dengan militan Kurdi. Mendagri Ali Yerlikaya menyatakan penggerebekan dilakukan setelah serangan bom di Ankara sehari sebelumnya.

Juru bicara Kurdi dan bupati dari parpol pro-Kurdi ditahan, diduga mengumpulkan bantuan dan melindungi anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang terlarang.

Minggu pagi (1/10), 2 penyerang meledakkan bom di dekat gedung pemerintah di Ankara, menewaskan kedua penyerang dan melukai dua petugas polisi.

PKK ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa. Partai ini mengaku bertanggung jawab atas pemboman Minggu (1/10). Pengeboman di Ataturk Boulevard adalah yang pertama di Ankara sejak tahun 2016.

Ketika serangkaian serangan di kota-kota Turki, diklaim oleh militan Kurdi, ISIS, dan kelompok lainnya.

(rns)

