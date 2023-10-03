Emak-emak geruduk kos-kosan diduga tempat prostitusi di Indramayu, Selasa (3/9). TKP tepatnya di Blok Pilangsari, Desa Jatibarang Baru, Indramayu, Jawa Barat

Petugas Satpol PP akhirnya menyegel tempat kos dan memasang garis kuning. Diketahui, kos itu memiliki 17 kamar dan disewakan per jam oleh pemilik. Selain itu, tempat kos diduga tidak memiliki izin operasional

Kontributor: Andrian Supendi

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

