Emak-emak geruduk kos-kosan diduga tempat prostitusi di Indramayu, Selasa (3/9). TKP tepatnya di Blok Pilangsari, Desa Jatibarang Baru, Indramayu, Jawa Barat
Petugas Satpol PP akhirnya menyegel tempat kos dan memasang garis kuning. Diketahui, kos itu memiliki 17 kamar dan disewakan per jam oleh pemilik. Selain itu, tempat kos diduga tidak memiliki izin operasional
Kontributor: Andrian Supendi
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
