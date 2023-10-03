Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menyoroti baru 52% Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia yang memanfaatkan teknologi digital dalam semua lini penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini disampaikan Wapres ketika menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Selasa (3/10/2023).

Wapres mengungkapkan data hal ini dari indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada tahun 2022 yang mencatat peningkatan sebanyak 84 pemda yang telah sampai ke tahap digital. Sementara, total ada 514 pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dan 38 untuk tingkat provinsi

Wapres mendorong ke depan, diperlukan terobosan berkelanjutan untuk memastikan digitalisasi daerah terimplementasi di seluruh pemda, sehingga manfaat transformasi ekonomi digital betul-betul dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

