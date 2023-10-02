...

Keren! Jepang Bikin Robot Raksasa yang Dikemudikan Manusia, Miliki Tinggi 4,5 Meter

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 09:03 WIB
Perusahaan baru yang berbasis di Tokyo, Tsubame Industries mengembangkan robot beroda empat. Robot ini memiliki tinggi 4,5 meter (14,8 kaki) yang memiliki kemiripan dengan "Mobile Suit Gundam".
 
Robot ini rencananya akan diluncurkan di Japan Mobility Show pada akhir Oktober. Tsubame Industries berencana akan menjual 5 unit robot ini seharga 400 juta yen ($ 2,7 juta) per unit.
 
Robot ini memiliki monitor kokpit yang menerima gambar dari kamera yang terhubung ke bagian luar. Sehingga pilot dapat menggerakkan lengan dan tangan dengan joystick dari dalam tubuhnya.
 
Ryo Yoshida, CEO Tsubame, mengatakan ia ingin menciptakan sesuatu yang menggabungkan elemen-elemen dari kekuatan Jepang di bidang animasi, robotika, dan mobil.
 
