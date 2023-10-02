Seorang IRT digigit komodo saat sedang menjemur ikan di depan rumahnya di Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT. Korban berhasil selamat setelah ibu-ibu lainnya melawan hingga komodo melepaskan gigitan.

Korban langsung dilarikan ke RS Siloam Labuan Bajo untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut warga Pulau Rinca, konflik antara warga dan komodo di tahun 2023 telah terjadi sebanyak 2 kali.

Serangan komodo pada manusia bisa berujung kematian jika terlambat penanganannya

Kontributor: Gecio Viana

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News