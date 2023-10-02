Maraknya Karhutla membuat Pemkot Palangka Raya menaikkan status siaga menjadi tanggap darurat Karhutla, Senin (2/10). Peningkatan status menyusul kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat akibat maraknya Karhutla.

Data dari BPBD terdapat 435 kali kejadian karhutla dengan luas lahan mencapai 30 hektare lebih. Pemkot Palangka Raya akan memberlakukan pusat komando penanganan karhutla dan menyiapkan 12 Puskesmas serta posko kesehatan.

(fru)

