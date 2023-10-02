...

Tersangkut Benang Layang-Layang, Tulang Hidung Bocah SD Patah

Ahmad Subekhi, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 08:40 WIB
Inilah Dwi Susanto, bocah asal Ponorogo yang tersangkut benang layang-layang. Wajah dan matanya terluka parah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.
 
Peristiwa berawal saat korban bersama ayahnya menyaksikan festival layang-layang. Saat korban tengah menonton, tiba-tiba ada layang-layang lepas kendali. Layang-layang dan benangnya pun terjatuh mengenai wajah korban 
 
Hasil pemeriksaan, tulang hidung korban patah karena luka serius. Kini keluarga korban menunggu itikad baik dan tanggung jawab dari panitia acara.
 
Kontributor: Ahmad Subekhi
Produser: Akira Aulia W

(fru)

