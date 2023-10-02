Inilah Dwi Susanto, bocah asal Ponorogo yang tersangkut benang layang-layang. Wajah dan matanya terluka parah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Peristiwa berawal saat korban bersama ayahnya menyaksikan festival layang-layang. Saat korban tengah menonton, tiba-tiba ada layang-layang lepas kendali. Layang-layang dan benangnya pun terjatuh mengenai wajah korban

Hasil pemeriksaan, tulang hidung korban patah karena luka serius. Kini keluarga korban menunggu itikad baik dan tanggung jawab dari panitia acara.

Kontributor: Ahmad Subekhi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News